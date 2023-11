In da club: 50 cent obtient son 1er disque de diamant

Dans le monde compétitif du rap US, où chaque artiste cherche à affirmer sa suprématie, obtenir une certification est plus qu’une simple accolade : c’est un symbole de succès et de longévité. Le disque de diamant, en particulier, est l’une des reconnaissances les plus convoitées, attestant de ventes exceptionnelles et d’une influence indéniable. Contre toute attente, après deux décennies de succès continu, 50 Cent a enfin reçu cette reconnaissance pour son hit emblématique « In Da Club« .

À 48 ans, ce jalon est une réalisation majeure pour 50 Cent. Non pas qu’il soit étranger aux récompenses et aux éloges. « In Da Club« , après tout, a été le fleuron de son album « Get Rich Or Die Tryin’« , qui est non seulement souvent cité comme l’un des meilleurs albums de tous les temps, mais qui a également récolté cinq nominations aux GRAMMY. Cependant, malgré tous ces honneurs, le disque de diamant a longtemps échappé à 50 Cent. Jusqu’à maintenant.

Publicité

Le morceau, qui a été une force indomptable en 2003, a été magistralement orchestré par Dr. Dre et Mike Elizondo. Depuis sa sortie, il a accumulé un nombre impressionnant de 1,2 milliard de flux sur Spotify et ses vidéos officielles ont recueilli 1,8 milliard de vues sur YouTube. Tout cela a culminé avec la RIAA certifiant « In Da Club » Diamant, signifiant des ventes et des équivalents de plus de 10 millions d’unités aux États-Unis.

La réaction de 50 Cent à cette réalisation a été, comme on pouvait s’y attendre, mémorable. Partageant sa joie sur Instagram, il a déclaré : « In Da Club est officiellement certifiée diamant. 10 millions de singles vendus. Le 43ème morceau de Hip-Hop à décrocher le diamant, le 121ème de toute l’histoire de la musique. Je me sens bien, je suis ce gars, 50 Cent« .

Il est en effet surprenant que cette certification n’ait pas été obtenue plus tôt. Mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. La chanson est le 43ème morceau de hip-hop à obtenir le diamant et le 121ème dans l’histoire de la musique. Ces chiffres, bien que impressionnants, ne racontent qu’une partie de l’histoire. L’autre partie est celle de la persévérance, de la passion et du talent brut de 50 Cent.

Publicité

Ce disque de diamant est un rappel du pouvoir et de l’influence durables de 50 Cent dans l’industrie de la musique. Alors que de nombreux artistes vont et viennent, Fifty, comme on l’appelle affectueusement, reste un pilier.