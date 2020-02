Cela fait maintenant plusieurs semaines que la star internationale de Basket-ball, Kobe Bryant est morte dans un accident d’hélicoptère avec sa fille Gianna Bryant, ainsi que sept membres d’équipage. Hier mardi 25 février 2020, un dernier hommage leur a été rendu, au Staples Center à Los Angeles. Au cours de cet évènement étaient présents plusieurs artistes comme Christina Aguilera, Alicia Keys et Beyoncé.

Elle a chanté ses morceaux « Halo » et « XO »

L’épouse du rappeur milliardaire Jay-Z, a réalisé une belle performance durant laquelle, elle a chanté ses morceaux « Halo » et « XO ». Cependant, le moment n’a pas été très apprécié par certains internautes qui ont évoqué les caprices de l’interprète de Crazy In Love. Bien que ce ne fût pas le moment pour se faire photographier, Queen B était la seule chanteuse à ne pas autoriser les caméramans et les photographes à la prendre dans l’objectif.

Un comportement « irrespectueux »

A en croire plusieurs sources ayant organisé l’évènement, Beyoncé voudrait avoir une main mise sur son image. Un organisateur a estimé que le comportement de la mère de Blue Ivy, est « irrespectueux » envers la famille éplorée et les fans. « D’habitude, elle approuve une sélection d’images d’elle qui seront diffusées. Aucun photographe n’a été autorisé à prendre des photos d’elle à l’hommage rendu à Kobe. Sérieusement ? Même la famille de Michael Jackson n’a pas fait ça » a laissé entendre l’organisateur.

Les photographes étaient abasourdis

Une autre source a indiqué qu’un employé du Staples Center a été dépêché sur les lieux pour être sûr qu’aucune caméra ne prenait Beyoncé en photo, lorsqu’elle était sur scène. Selon cette source, les photographes étaient abasourdis, tout en précisant que cette attitude ne joue pas en faveur de la star américaine. « L’hommage n’était pas pour elle. Les seules photos sont issues de captures d’écran de la télé. Aucun autre artiste n’a demandé ça, ni Christina Aguilera ni Alicia Keys » a-t-elle déclaré.