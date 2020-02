Entre Huawei et le gouvernement américain, la guerre semble être loin de se terminer. En effet, Washington a récemment confirmé détenir des preuves selon lesquelles l’entreprise chinoise espionnerait bien les réseaux de télécoms du monde entier. Un argument de plus afin d’empêcher la firme chinoise de développer sa présence 5G.

Dans les faits, c’est le conseiller à la sécurité nationale Robert O’Brien qui a confirmé au Wall Street Journal que Huawei était tout à fait en capacité d’avoir un accès certain aux informations personnelles de millions de personnes, via les infrastructures que la firme gère et vend un peu partout dans le monde. Dans l’idée, Huawei aurait mis au point des backdoors, des points d’accès aux informations sensibles cachés, que les autorités utiliseraient depuis une décennie maintenant.

Washington aurait des preuves contre Huawei

Afin d’appuyer son propos, O’Brien a ajouté que certaines nations européennes, à commencer par l’Allemagne et le Royaume-Uni ont été mis au courant, et ce, dès 2019. L’objectif pour Washington est d’ailleurs très clair, empêcher Huawei d’avoir la mainmise sur la 5G alors que de plus en plus de gouvernements semblent être favorables à l’idée d’autoriser la firme chinoise lancer ses programmes sur leur sol. Des révélations qui pourraient ainsi faire l’effet d’une bombe et retourner l’opinion alors que certaines nations ont d’ores et déjà confirmé ne pas vouloir de Huawei comme gestionnaire 5G.

Huawei peut-il se faire rejeter ?

Ainsi, outre les États-Unis, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont communiqué sur le sujet. Au Canada, la population semble également être majoritairement contre l’arrivée de Huawei. Une information pas si surprenante, notamment quand on sait qu’Ottawa et Pékin se livrent une véritable bataille au tour du cas Meng Wanzhou. La fille du fondateur de Huawei a été arrêtée du côté de Vancouver par les autorités canadiennes, sur demande américaine. Depuis, les relations entre les deux nations se sont considérablement dégradées.