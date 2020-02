Il y a d’innombrables avantages à investir en SCPI (société civile de placement immobilier), également appelée pierre papier. Plus accessible, plus souple, plus sûre, plus facile à gérer, etc., les arguments en faveur de ce type de placement ne sont plus à présenter. En savoir un peu plus en détail dans l’article qui suit !

La SCPI, un investissement accessible à tous les budgets

Le premier avantage incontournable de la pierre papier est que l’achat se fait par parts. De ce fait, il est plus facile d’adapter son investissement à ses possibilités et à ses besoins. Contrairement à l’investissement immobilier classique qui nécessite généralement plusieurs centaines de milliers d’euros, il suffit, entre autres, de détenir 500 ou 1000 euros pour souscrire quelques parts de SCPI. Les investisseurs pourront par la suite faire progresser leur placement selon la situation. Mieux encore, le ticket d’entrée a l’avantage d’être très accessible selon la stratégie de chaque société.

Un placement rentable

La deuxième bonne raison qui pousse de nombreux investisseurs à opter pour la SCPI est le fait que ce placement affiche une rentabilité stable et élevée. Même si le rendement des SCPI est en baisse depuis quelques années, il demeure très intéressant par rapport à celui des autres placements classiques comme le fonds en euro du contrat d’assurance-vie ou encore l’immobilier locatif en direct. « À titre d’exemple, la SCPI de rendement a apporté en 2019 un rendement moyen de 4,4 % ». Déclare Antoine Cesari de Portail-SCPI.fr. Qui plus est, contrairement à l’immobilier d’habitation, ce type de placement n’est pas sujet à une folle spéculation. Son rendement reste donc stable dans le temps.

Une mutualisation des risques très appréciable

Autre atout de l’investissement en SCPI : une très grande mutualisation des risques locatifs. En effet, pour le cas d’un logement en location, par exemple, le risque porte entièrement à un seul locataire. Ainsi, si ce dernier décide de ne plus payer ses loyers du jour au lendemain, le propriétaire devrait supporter seul ses mensualités de crédit. En revanche, la SCPI permet de diversifier le patrimoine. Elle détient effectivement plusieurs millions d’euros répartis dans des zones géographiques bien diversifiées et donc dans des profils de locataires différents. Par voie de conséquence, les risques, comme les loyers impayés, les vacances locatives ou les sinistres graves, sont mutualisés.

Aucune gestion de la part de l’investisseur

En investissant dans la pierre papier, les particuliers délèguent la gestion de leur parc immobilier à un expert : la société de gestion. C’est cette dernière qui définit la stratégie d’investissement. Elle s’occupe de tout (sélection des biens, mise en place des travaux nécessaires, choix des locataires et gestion locative). On peut alors parler d’un placement « clé en main ». C’est donc un choix de qualité pour toute personne qui n’a pas les compétences requises pour gérer elle-même son patrimoine. La SCPI constitue également une excellente alternative pour ceux qui n’ont pas de temps à consacrer à un tel projet.

