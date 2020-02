Le mastodonte américain des télécoms Apple, a fait des annonces qui laissent présager que la marque à la pomme va de nouveau basculer dans une dimension non explorée pour le moment. Selon les dernières informations, la révolution va s’opérer dès 2021 avec des innovations majeures qui vont donner une nouvelle impulsion au monde des télécoms. En attendant, l’entreprise fondée par Steve Jobs s’apprête à apporter une innovation à ses différentes marques d’Iphones.

En effet, la firme américaine va très certainement accompagner dorénavant ses Iphones avec des chargeurs très rapides d’une capacité de 65 w. Cela va accroître considérablement la capacité de charge des Iphones, qui pourront être rechargés en seulement 30 minutes. Pour réussir ce challenge, Apple sera amené à remplacer le silicon qui est le principal constituant de ses batteries d’Iphone, par du gallium.

Apple a entendu le cri de cœur de ses consommateurs

Le gallium a pour particularité de supporter plus la chaleur et d’emmagasiner plus d’énergie. Cette innovation qu’Apple se prépare à opérer va venir soulager les propriétaires d’Iphones. En effet, bon nombre de ses utilisateurs ne pouvaient pas faire une journée sans charger leur smartphone. Il faut dire qu’avant Apple, une autre marque, Oppo avait déjà mis en service un chargeur de 65 W. A l’heure où la concurrence devient de plus en plus rude dans le secteur des télécoms, Apple a été bien inspiré d’apporter cette innovation à ses Iphones.