Entre la République Islamique d’Iran et ses rivaux que sont les Etats-Unis et Israël, la tension demeure palpable. Un haut responsable des Gardiens de la Révolution Islamique d’Iran a une fois encore menacé de représailles l’administration Trump et l’Etat Hébreux si ces deux pays commettaient une erreur.

Le général Hossein Salami, commandant des Gardiens de la révolution islamique d’Iran, lors d’un discours relayé en direct sur la chaîne de télévision d’Etat, insistait notamment sur la réaction qu’opposera son pays à une quelconque action militaire que pourrait mener les Etats-Unis et Israël. « Si vous faites la moindre erreur, nous vous frapperons tous les deux », menaçait il en effet lors de ce discours à l’occasion d’une cérémonie qui marquait le 40è jour de la mort du commandant des forces Al-Qods des Gardiens de la révolution, Qassem Soleimani.

“Vous devriez regarder la mer…”

Ce fut une occasion pour l’officiel iranien d’indiquer que l’Etat Hébreux ne devrait pas compter sur les Etats-Unis. « Vous devriez plutôt regarder la mer parce qu’elle sera votre lieu final de résidence », a-t-il poursuivi. Ces mots, le général Hossein Salami les tient en réaction aux déclarations du ministre de la Défense Naftali Bennett relayées par le Times of Israël.

L’officiel israélien aurait déclaré qu’avec les Etats-Unis, ils ont décidé d’empêcher la création d’un corridor terrestre par l’Iran. Ledit corridor permettrait à Téhéran le transfert d’hommes et d’équipements vers des pays comme le Liban et la mer Méditerranée, à travers l’Irak et la Syrie. Toutes ces déclarations viennent en rajouter à la tension déjà très forte entre les différentes parties depuis l’assassinat le 3 janvier dernier du commandant des forces Al-Qods des Gardiens de la révolution, Qassem Soleimani.