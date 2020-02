La visite en Angola de la Chancelière allemande Angela Merkel a été l’occasion pour le président angolais Joao Lourenço de réaffirmer l’engagement de son gouvernement à lutter contre la corruption et à œuvrer au recouvrement des fonds publics détournés en Angola dont une bonne partie est recelée dans des pays étrangers. Une disposition à la clarté qui devrait plaire à la chancelière allemande en visite dans le pays pour le renforcement des relations commerciales entre son pays et l’Angola.

« Avec le soutien de tous, la société civile et les institutions internationales spécialisées, nous mettons en application des initiatives pour combattre le blanchiment et pour récupérer les avoirs qui ont été constitués avec les ressources publiques (…) (et/ou) transférés illégalement (…) hors du pays », a affirmé le président angolais en présence de son hôte allemand.

Accusée de pillage et de détournement

Une déclaration qui devrait être autrement perçue par la milliardaire Isabel dos Santos, fille de l’ex-président Jose Eduardo dos Santos. Depuis le mois de janvier, elle fait l’objet d’accusation de détournement de fonds publics, de fraude, de blanchiment d’argent, d’abus de biens sociaux et de trafic d’influence. Elle est notamment accusée d’avoir pillé la société de pétrole Sonangol qu’elle a dirigé à l’époque où son père était président de la République. Elle est en outre accusée par le consortium ICIJ (Consortium international des journalistes d’investigation) d’avoir constitué son immense fortune en pillant les caisses de l’Etat pendant tout le temps que son père était président, soit près de quarante années durant.

De son coté, elle nie toutes ces accusations et crie à la chasse aux sorcières. Elle a en effet été débarquée de la présidence de la Sonangol depuis la démission de son père en 2017 et fait face depuis à toutes ces accusations de détournement. Isabel dos Santos est considérée comme la femme la plus riche d’Afrique par le magazine Forbes qui la crédite d’une fortune de 2,1 milliard de dollars.