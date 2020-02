La fille du célèbre couple américain Jay-Z et Beyoncé, a reçu un prix à l’âge de 8 ans. En effet, Blue Ivy a reçu son tout premier grand prix, le week-end dernier aux NAACP Image Awards, une cérémonie annuelle qui récompense les artistes et meilleures œuvres provenant de la communauté afro-américaine. Selon un site américain, la petite fille a remporté le prix du « Meilleur duo ou groupe » pour le titre Brown Skin Girl, sur lequel figure sa mère Beyoncé, Wizkid et Saint Jhn.

Elle est co-auteure pour ce titre

Cette chanson qui célèbre les femmes de couleur, est issue de la bande originale du film en live action Le Roi Lion. Pour ce titre également, Blue Ivy est aussi créditée en tant que co-auteure. Le prix gagné par Blue Ivy a réjoui sa grand-mère Tina Knowles qui a exprimé sa joie sur Instagram. « La plus jeune artiste à remporter un prix majeur comme celui-ci! Grand-mère est très fière de toi. A seulement 8 ans! Tu donnes une voix à toutes les jolies petites filles noires » a-t-elle déclaré après avoir félicité sa petite-fille.

Notons qu’au cours des NAACP Image Awards, la mère de Blue Ivy a remporté six prix, notamment celui de l’artiste féminine.