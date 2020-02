C’est reparti pour un tour dans le long feuilleton Amber Heard-Johnny Depp. L’un des couples les plus glamours d’Hollywood s’est littéralement désintégré après une période de cohabitation particulièrement tumultueuse. Les deux célébrités ont eu du mal à régler leurs problèmes en privé qui se sont retrouvés par la suite sur la scène publique. Amber Heard a notamment poursuivi Johnny Depp devant la justice pour des faits de violences conjugales.

Un procès fut alors ouvert et de nombreuses versions ont été livrées par les deux célébrités. Tantôt, c’est Amber Heard qui accusait Johnny Depp de violences, et par moment, c’est l’acteur de Pirate des Caraïbes qui présentait des faits en défaveur de son ex-compagne. Après de nombreux soubresauts, le procès avait été temporairement suspendu, il reprendra à partir du 23 mars prochain.

En attendant, il y a du nouveau dans l’affaire et cela pourrait peser contre Johnny Depp. En effet, selon les révélations du journal britannique The Times, Johnny Depp aurait envoyé en 2013 des SMS à un ami, dans lesquels il avait une posture hostile envers Amber Heard.

Le coup de grâce pour Depp

Dans un des messages, Depp sous un ton ironique disait qu’il allait devoir brûler et noyer sa conjointe Amber Heard. Plus de 70000 messages de la star ont été décryptés, dans plusieurs d’entre eux, la célébrité évoque ses problèmes avec l’alcool comme dans celui-ci: “Je vais arrêter l’alcool comme. J’ai bu toute la nuit avant de prendre l’avion pour L.A. avec Amber, dimanche dernier,c’était moche, mec. Rien mangé pendant des jours (…) et qu’est-ce qu’on obtient ??? Un Injun en colère et agressif en puta** de crise, hurlant des obscénités et insultant tous ceux qui s’approchent… J’arrête.” Ces SMS risquent fort de coûter cher à Johnny Depp.