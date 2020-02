La série « Die Hart » dont le tournage commence la semaine prochaine présente un casting assez impressionnant. Kevin Hart et John Travolta, deux acteurs qu’on ne présente plus seront à l’affiche de cette série qui devrait être tournée dans l’industrie locale du film d’Atlanta dans l’état de Georgia aux USA. Deux stars A-List qui font honneur à cette industrie locale du film d’Atlanta qui ne cesse de faire des merveilles.

Screen Rant précise que les deux stars joueront dans cette « série d’action de méta-comédie », un nouveau service de streaming Quibi. La pré-production a eu lieu dans tout le mois de janvier et le tournage devrait commencer lundi prochain. Kevin Hart jouera dans ce film une « version fictive de lui-même qui est fatigué d’être un acolyte comique ». Il rencontrera alors un célèbre réalisateur incarné par John Travolta. Celui-ci se chargera alors de lui apprendre les ficelles du métier.

Une belle carrière pour Hart

Une énième apparition de Kevin Hart qui enchaîne les gros projets depuis sa première apparition dans « Soul Plane ». Il a récemment partagé sur les réseaux sociaux que son dernier film « Jumanji: The Next Level » totalisait déjà plus de 700 millions de dollars au box-office mondial. Une belle carrière pour celui qui est autant à l’aise dans les films sur écrans géants de cinéma que dans les séries du petit écran domestique.