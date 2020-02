Plusieurs semaines après le décès de la légende du basket-ball, des hommages continuent de pleuvoir. Dr. Dre a profité du All Star Week-end qui s’est tenu du 14 au 16 février pour rendre particulièrement un hommage à Kobe Bryant à travers une vidéo qu’il a réalisée. La vidéo retrace en effet le parcours exceptionnel de la star qui est décédée lors de l’accident d’hélicoptère avec sa fille et plusieurs membres de son équipe. On peut voir des images du disparu lors de sa saison rookie.

Une émouvante conclusion

On y voit également ses titres de champions NBA et son concours de dunks victorieux. La vidéo affiche également les moments où on voit Kobe Bryant très complice avec sa petite Gianna Maria. Ce qui aura notamment retenu l’attention lors de la diffusion de la vidéo est la conclusion. Elle montre en effet une vue d’un Staples Center rebaptisé « Kobe Center » pour l’occasion. Avant le producteur originaire de Compton, plusieurs personnalités très influentes lui ont rendu hommage.

Entre autres, on peut citer l’ancien président américain Barack Obama qui avait dès les premières heures du drame manifesté sa tristesse par des mots sur les réseaux sociaux. « Kobe était une légende sur le terrain et commençait tout juste ce qui aurait été aussi significatif dans un deuxième acte. Perdre Gianna est encore plus déchirant pour nous en tant que parents. Michelle et moi envoyons de l’amour et nos prières à sa femme Vanessa et à toute la famille de Kobe Bryant en ce jour impensable », avait-il laissé lire. Rappelons qu’au total 9 personnes sont décédées dans cet accident.