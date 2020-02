Le 26 janvier dernier, le monde du Basketball et plus particulièrement celui du sport perdait une légende. En effet, la gloire des Los Angeles Lakers, Kobe Bryant est malheureusement mort dans le crash de son hélicoptère en compagnie d’autres passagers et de sa fille Gianna Bryant. La disparition brusque du Black Mamba a profondément choqué la sphère sportive et plongé dans un immense désarroi les fans de la balle orange. Hier, Lundi 24 Février, un hommage grandiose a été rendu à celui qui est considéré comme l’un des plus talentueux basketteurs de tous les temps.

Kobe Bryant est toujours présent dans les mémoires et il faudra sans doute attendre pendant encore longtemps pour se faire à l’idée de ne plus apercevoir les 1m98 du Black Mamba, celui qui a fait rêver tout une génération d’amoureux du basket. La mort de Kobe et de sa jeune fille est une douloureuse épreuve pour la famille de l’icône des Lakers, sa femme, Vanessa Bryant et les deux autres filles du couple traversent une période très compliquée.

Les décisions du pilote pointées du doigt

Tout récemment, les avocats de la compagne du Black Mamba ont décidé de poursuivre en justice la compagnie d’hélicoptères qui avait en charge la gestion de l’appareil qui fut impliquée dans le drame du 26 Janvier. Ainsi donc, Vanessa Bryant a décidé de porter plainte contre Island Express hélicoptères et Island Express holding Corps.

Il est reproché à Ara Zobayan, pilote de l’aéronef de Kobe Bryant, d’avoir été négligent en bafouant les règles de sécurité. Selon l’accusation, le pilote n’a pas évalué les données météorologiques avant le décollage, il a pris la décision de voler dans des conditions climatiques austères. Pour les avocats de Vanessa Bryant, Ara Zobayan aurait dû interrompre le vol en connaissant les conditions nuageuses, mais il ne l’a pas fait.