Que deviendra la Russie sans Poutine ? Depuis plus de 20 ans, il incarne à lui tout seul la Russie et toute une génération de Russes n’ont connu que cet homme pour incarner le pouvoir politique dans cette autre puissance de l’Europe de l’Est, seul pays capable d’en imposer aux Etats-Unis d’Amérique dans le monde sur bien de plans. Mais le mandat de Poutine en cours qui finira en 2024 est probablement le dernier que cet homme fera au pouvoir, selon la constitution russe.

Sa forclusion pourrait être cette fois-ci définitive et l’homme pourrait vraiment se retirer de la scène politique russe. La perspective d’un départ de Poutine inquiète la grande majorité des citoyens russes. Un sondage d’opinion réalisé par les experts du Centre de conjoncture politique (un institut privé russe) a abordé la question sur un échantillon très représentatif pioché dans diverses communautés socioculturelles de quatre villes russes que sont Moscou, Perm, Volgograd et Irkoutsk. Le moins qu’on puisse dire est que l’éventualité d’un départ de Poutine inquiète plus de la moitié des Russes.

D’importants motifs d’inquiétude pour les russes

Les Russes sont inquiets que celui qui a incarné le Kremlin ces deux dernières décennies ne se retire, comme le lui impose la constitution russe. Les motifs de peur existent dans divers domaines. La plus grand motif de peur chez les Russes est celui d’une «exacerbation de la lutte pour le pouvoir entre différentes forces politiques». Autrement dit, la soif du pouvoir pour ceux qui en ont été privés pendant tout ce temps pourrait désorganiser la société et nuire à la quiétude des paisibles Russes.

Autre élément d’inquiétude avancé : «le déclin de l’autorité de la Russie dans le monde et le refus du futur chef de l’État de poursuivre la politique de Poutine». Les Russes craignent en effet de voir l’héritage de Poutine délaissé par un éventuel successeur, ce qui pourrait affaiblir la Russie dans le monde, la Russie très présente et incontournable sur la scène internationale ces dernières années.

Les Russes craignent aussi de voir la corruption et les conflits interethniques s’accroître dans le pays en l’absence d’un chef de l’Etat aussi charismatique que Poutine. Notamment dans le Caucase. La peur d’être constamment menacés par les Etats-Unis dû à l’affaiblissement de l’Etat russe sont aussi d’autres motifs de peur pour les Russes qui préfèrent continuer à vivre dans la sécurité incarnée à leurs yeux par Vladimir Poutine.