Sa sortie a été remarquée. En effet, Kylian Mbappé n’a pas du tout apprécié être remplacé le weekend dernier, à l’occasion du match opposant le PSG à Montpellier. Sorti du pré à la 69e minute afin d’être remplacé par Mauro Icardi, l’avant-centre français a paru très énervé s’expliquant avec son coach et refusant la veste tendue par l’un de ses assistants.

Un événement que Thomas Tuchel, l’entraîneur allemand du PSG a tenté de dédramatiser, tenant toutefois à rappeler que lui et lui seul restait le patron du sportif. Face à la presse, il a ainsi recadré son joueur, rappelant qu’il était bel et bien l’autorité à pouvoir décider qui entrait et sortait du terrain. Ses remontrances ont toutefois eu l’effet inverse à celui escompté. En effet, au lieu de calmer la tempête et faire profil bas, Mbappé a une nouvelle fois fait parler de lui.

Mbappé aime les photos du Real de Madrid

En effet, l’avant-centre français s’est rendu sur son compte instagram, likant de multiples clichés des joueurs du Real Madrid. Le club, entraîné par le français Zinedine Zidane n’a jamais caché son intention de l’attirer alors que Kylian Mbappé lui, a souvent répété qu’il vouait un véritable culte au club de la capitale espagnole. En outre, ce sont les supporteurs parisiens qui risquent de ne pas apprécier le message laissé par le prolifique attaquant, pour qui le joueur traîne déjà l’image d’un jeune capricieux.

Neymar, également pointé du doigt

Autre point de contentieux au PSG, l’anniversaire de Neymar. Si la star auriverde n’a pas organisé de grande soirée sponsorisée comme il a pu avoir l’habitude de faire, les joueurs de la capitale se sont tout de même réunis dimanche soir à l’occasion d’une soirée intimiste. Des festivités que n’a pas apprécié Tuchel, estimant que ses joueurs faisaient tout pour faire parler d’eux et pas forcément en bien. Si les choses vont mieux du côté du PSG, tout n’est toutefois pas encore tout rose.