Dakar est à nouveau sous la poussière. Ces vagues sont dernièrement de plus en plus rapprochées dégradant le qualité de l’air qui selon la météo devrait être au plus bas ces mercredi et jeudi prochains. Une situation qui demeure gênante pour les personnes avec des soucis respiratoires mais aussi les populations très jeunes et âgées.

L’avancée du désert se fait de plus en plus sentir dans la capitale sénégalaise. Ces derniers mois la ville la plus peuplée au Sénégal fait face à des périodes très poussiéreuses avec une qualité de l’air très basse. La météo qui signale un niveau “orange” pour ce mardi, informe d’une dégradation de la qualité de l’air les deux jours suivants.

Vers une météo “mauritanienne”

Des épisodes similaires ont été notés courant janvier. Les dakarois doivent ainsi s’habituer à ces vagues qui plus au nord restent plus denses. En effet, la ville de Nouakchott en Mauritanie faisait face hier à une vague de poussière plongeant la ville dans une demi obscurité. Pour les personnes les plus vulnérables (très jeunes, en âge avancé ou encore celles souffrant de problèmes respiratoires ) il est conseillé de limiter les déplacements, d’éviter tout effort physique; le port du masque reste également bénéfique pour tout le monde.