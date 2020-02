La Spiruline africaine dite aussi Spirulina platensis (Arthrospira platensis), de la famille des Cyanophycées, est une algue d’origine africaine et précisément du Lac Tchad riche en Carbonate de Sodium et dont l’eau est particulièrement douce. Aujourd’hui on en trouve un peu partout dans le monde comme le Kenya, les Andes, le Japon, le Maroc, la Chine, le Japon, etc. Elle pousse naturellement dans les zones tropicales et artificiellement dans les zones tempérées. Elle a une préférence pour les lacs d’origine volcanique, dont l’eau est alcaline et douce, c’est là que ses vertus sont au maximum. Pourtant ces lieux sont peu propices aux autres espèces de vie.

Il existe que deux espèces dans le monde. L’espèce africaine et l’espèce mexicaine dite Spirulina maxima (Arthrospira maxima) qui fût l’unique espèce connue par l’occident depuis 1968. Les deux espèces sont différentes en ce qui concerne leurs formes et leurs origines mais pratiquement les mêmes compositions et vertus. Ces deux espèces sont les plus appréciées des 36 espèces d’Arthrospira.

Découverte en 1967 de son expédition par Jean Léonard, qui ramena des algues séchées en forme de galettes, la Spiruline africaine est celle qui est la plus vendue dans le monde entier.

Pour la petite histoire, la Spiruline Mexicaine était prisée chez les Aztèques du Mexique, un peuple d’indiens d’Amérique. Elle a disparu à cause des conquistadors (colonisateurs européens) qui ont asséché les lacs andins pour produire des terres agricoles de céréales et légumes tropicaux ainsi que des pâturages. En 1960, un ingénieur européen en rachetant une usine au Mexique fut l’observation d’une certaine algue bleue-verte en forme de boue qui envahissait son unité. Ce fut plus tard dans le but de s’en débarrasser, qu’il procéda à une analyse au laboratoire et après maintes recherches, il l’identifie comme la Spiruline mexicaine. Il faut noter que la Spiruline africaine est plutôt bien verte. Tandis que l’espèce mexicaine est bien bleue-verte. Les institutions scientifiques confirment que les 2 espèces sont fiables à la consommation mais recommandent de s’assurer que la spiruline achetée soit cultivée dans les conditions optimales non polluantes. Aujourd’hui, elle est grandement produite en Chine. N’empêche, la Spiruline africaine reste la plus produite et vendue aujourd’hui en raison de ses conditions moins polluantes de production.

Propriétés

Elle est riche en Fer, en Protéines, en Minéraux essentiels, en Lipides insaturés et en Vitamines antioxydantes. En d’autres termes, elle contient tout ce dont le corps humain à besoin comme vitamines (D, E, K, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8, B9, etc), enzymes, fibres, minéraux, acides gras saturés et insaturés et ce n’est pas tout. Elle est de surcroît, très riche en Chlorophylle et en Phycocyanine, autres pigments importants, difficiles à s’en procurer naturellement sans alternatives et qui sont utiles à l’organisme humain.

Consommation

Elle se consomme directement sans aucune transformation. Elle a un goût laiteux et très proche des bouillons type cube maggi (une arôme de cuisine pas conseillée par les nutritionnistes de nos jours..). Ce qui permet de bénéficier totalement de ses vertus sans problème. Elle protège des infections ; soulage et guérit définitivement les ulcères grâce à ses propriétés anti-inflammatoires comme elle soulage le foie. Dans le cas de l’ulcère il suffit de consommer la poudre de spiruline associée au lait évaporé avant chaque repas pendant une dizaine de jours pour constater les effets jusqu’à la guérison.

La spiruline est antivirale, et aussi, associée au zinc peut aider dans des cas d’empoisonnement à l’arsenic, etc. Elle permet de lutter contre la malnutrition, et participe aux traitements des diabétiques. La présence du Fer permet de résoudre les problèmes dans le cas d’une carence, de fatigue et elle optimise la production des bons globules rouges grâce à la présence de l’érythropoïétine d’où sa forte recommandation aux enfants, aux femmes et aux sujets drépanocytaires. La Spiruline protège aussi contre les rayons nuisibles à l’organisme comme par exemple les rayons gamma.

Certaines compagnies produisent des produits à base de spiruline associés à d’autres composants naturels. Nous avons par exemple :

Spiruline + Maca (Lepidium meyenii) pour optimiser ses performances physiques, sa vitalité intellectuelle et sexuelle ;

Spiruline enrichie au Fer ;

Spiruline + Agrumes (tous types de Citrus sp. Exemple jus ou zeste de citron, d’orange, de pamplemousse, etc) ;

Spiruline + Moringa (Moringa oleifera) pour lutter contre la malnutrition et les carences en vitamines et minéraux;

Spiruline + Gingembre pour un excellent rafraîchissement et une pousse chevelure optimale ;

Posologie

La spiruline est un super aliment ou qui est aussi prise pour un complément alimentaire et dont la quantité peut être prise à volonté. En Afrique, la poudre de spiruline peut se prendre dans tous les repas même avec de l’eau simple. Chacun fait à son goût. Mais beaucoup en prennent plus avec la bouillie ou la sauce comme le sucre ou le sel de table. Pour les jeunes enfants, une cuillère à café serait la recommandation et ils peuvent en prendre deux à trois fois par jours. Quant aux comprimés de Spiruline, il suffit de suivre les indicatifs écrits sur la boîte. Il faut noter que si l’on souhaite faire une cure à base de Spiruline durant 2 semaines voire 3 mois, il est recommandé d’en prendre en plus grande quantité pour un résultat optimal. Durant la cure, il est recommandé d’en prendre à jeun la spiruline avec un jus d’orange de préférence sinon un jus de fruit à son goût, cela purifie et revitalise l’organisme dès le matin. Cette méthode est valable pour les personnes aux régimes car cela a un effet de coupe-faim.

La spiruline en forme liquide est buvable à volonté. Et les paillettes se mangent à volonté aussi. Ces deux formes s’utilisent plus par des personnes dans des situations particulières.

Observations

Il est remarqué au Bénin que cette algue du Tchad n’est pas suffisamment commercialisée ou transportée ne serait-ce que dans la sous-région ouest pour en faire profiter les populations environnantes du pays (Tchad) qui sont obligées de s’en procurer chez les chinois et autres pays ou continents plus éloignés. Alors qu’il est recommandé de s’assurer du mode de production (type de cultivation) de la spiruline avant de la consommer car elle devrait se consommer crue. En effet, un mauvais mode de culture ou avec des accélérateurs de croissance non naturels (engrais chimiques) ou une contamination inconnue sur la physiologie de ce végétal représentent des dangers. Des algues contaminées, pourraient entraîner la mort du consommateur. Comme un proverbe africain dit « Plus c’est parfait, mieux est de rester prudent ! » En effet de nombreuses productions de spiruline ont envahi le marché africain et ailleurs dans le monde avec des emballages attrayants ou une poudre de couleur bien trop verte qui s’éloigne plus du vert nature de l’algue qui a la base est verdâtre ou d’un vert militaire.

Il serait intéressant de réguler l’approvisionnement de cette algue, de mieux contrôler sa distribution sur les territoires nationaux, de maîtriser la provenance de la spiruline venant d’ailleurs et d’encourager la production locale de la spiruline afin de réduire les frais logistiques aux consommateurs. Ceci contribuerait à garantir la santé des populations et réduire la pollution environnementale selon la chaîne d’approvisionnement de la spiruline venant d’ailleurs. Un principe que devrait appliquer chaque nation.