La razzia des africains sur leur continent par les occidentaux, appelée par supercherie et falsification de l’histoire ” traite négrière ou commerce triangulaire” pour forcer la reconnaissance de la complicité des empereurs et rois de l’époque du 15 è au 19 è siècle afin de dissoudre la responsabilité de l’occident, a été soutenue et promue par l’église.

En effet, en 1454, le pape Nicolas V (1397-1455) a signé une bulle papale, ce qu’on peut appeler aujourd’hui un décret ou une ordonnance. S’adressant à ses sujets que sont notamment les rois de Portugal et d’Espagne, le pape a écrit ceci : « Je vous donne la faculté pleine et entière d’attaquer, de conquérir, de vaincre, de réduire et de soumettre. Duchés, principautés, royaumes, domaines, biens meubles et immeubles, tous les biens meubles et immeubles détenus et possédés par eux, ce sera pour vous. Et vous pouvez réduire leur personne en servitude perpétuelle ». À la suite de cette bulle, plusieurs pays occidentaux ont participé à ce génocide qui est nié.A la lecture de cette décision papale, il y a des conclusions évidentes et logiques qui s’y dégagent.Je me bornerai à en citer seulement deux.

Premièrement la décision de réduire les africains en esclavage est unilatérale. Elle n’est pas le produit d’un accord commercial comme on nous l’a enseigné à l’école, et plusieurs mots dans la bulle tels que « attaquer, conquérir, vaincre, réduire, soumettre et servitude perpétuelle » le prouvent. Deuxièmement, l’auteur de la décision, et par ricochet, l’institution qu’il incarne, sont disqualifiés pour porter aux esclaves ainsi qu’à leurs descendants, un prétendu message de la part de Dieu.

Lors de l’un de ses voyages en Afrique, plus précisément à Gorée au Sénégal en 1992, le pape Jean-Paul II a demandé pardon pour assumer le passé esclavagiste de l’église catholique. Au-delà de cette reconnaissance, le problème de l’esclavage et de sa fille la colonisation demeure entier. Le débat mérite une réouverture au tribunal de l’histoire et de la vérité car le désastre que l’esclavage a constitué continue d’être nié par les occidentaux. Pour le reste, je laisse chacun se faire son opinion et tirer les conclusions logiques.

Contribution de Maître Denis Togodo