La dernière sortie de l’ambassadeur français au Sénégal Philippe Lalliot a suscité la réaction des membres du mouvement activiste FRAPP/France Dégage. Ces derniers se disent réconfortés dans leur position sur le “rôle de la France” dans le maintien de leur camarade Guy Marius Sagna en prison. Ce dernier avait été arrêté le 29 novembre derniers alors qu’il manifestait contre la hausse du prix de électricité.

Le mouvement parle d’ingérence

Le mouvement FRAPP/France Dégage, par le biais de son adjoint délégué général, Alioune Badara Mboup a tenu à exprimer son indignation après la sortie du diplomate français. “Nous ne pouvons plus tolérer qu’une autorité de la France puisse s’ingérer dans nos affaires (…) nous sommes très outrés de voir qu’il parle des entreprises françaises, et de l’économie sénégalaise comme si ce sont eux qui orientent notre économie et nos finances” a déclaré l’activiste. Ce dernier estime que les affirmations de Philippe Lalliot prouvent le rôle joué par la France dans le maintien de Guy Marius Sagna en prison.

Guy Marius Sagna maintenu en prison, ses camarades libérés (Sénégal)

Interpellé dans l’émission Grand Jury de ce dimanche sur la question, l’ambassadeur de la France avait déclaré que la lutte menée par les activistes du mouvement FRAPP/France Dégage était “insensée”. “Ça n’a ni queue, ni tête. Le Sénégal n’a pas besoin de boucs émissaires, mais de partenaires. Il faut faire attention aux mots qu’on utilise. Je ne suis jamais pour l’exclusion. On a autre chose à faire que de mariner dans ce genre de récrimination” avait affirmé Philippe Lalliot.