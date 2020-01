Le coordonnateur du mouvement FRAPP/France dégage et membre du collectif “Nio Lank” qui a été mis en place pour contester la hausse du prix de l’électricité, Guy Marius Sagna, sera maintenu en détention au Camp Pénal de Liberté 6. La chambre d’accusation a rejeté la demande de mise en liberté provisoire introduite par les avocats de l’activiste. Toutes les autres personnes arrêtées en même temps que lui ont recouvré la liberté.

Fallou Seck et Ousmane Sarr libres

Les deux dernières personnes poursuivies en même temps que l’activiste ont pour leur part obtenu la liberté provisoire contrairement à Guy Marius Sagna. Fallou Gallas Seck et Ousmane Sarr avaient été arrêtés avec six autres personnes dont le professeur Babacar Diop et le coordonnateur du FRAPP lors d’une manifestation non autorisée à Dakar. Pour rappel Babacar Diop et trois autres activistes avaient déjà été libérés en fin décembre laissant trois de leurs camarades en prison.

La réaction des membres de “Nio Lank”

A la sortie du tribunal, le rappeur-activiste et membre fondateur de Y’EN A MARRE, Thiate, dénonce un acharnement sur la personne de Guy Marius Sagna par les autorités : “le schéma pour la liquidation de notre camarde Guy Marius Sagna est très clair“. Ce dernier annonce des actions très prochaines de la part du collectif pour obtenir la libération de leur camarade, “si Guy Marius Sagna n’est pas libéré, nous irons tous en prison” annonce Thiate.