Dans un rapport présenté récemment au Conseil de sécurité, les rebelles chiites houthis du Yémen recevraient des pièces d’assemblage pour des drones et des armes, dont certaines auraient des caractéristiques techniques similaires aux armes fabriquées en Iran, en violation potentielle d’un embargo des Nations Unies sur les armes. Ces armes qui selon une forte présomption des experts de l’ONU auraient déjà été utilisés dans la guerre contre l’Arabie Saoudite.

La puissance militaire des rebelles yéménites monte d’un cran

Le conflit au Yémen dure depuis 2014, où des factions houthis rebelles au gouvernement internationalement reconnu du Yémen, avaient remis en cause l’autorité de ce gouvernement, qu’ils trouvaient infatué à l’Arabie Saoudite. Un conflit qui depuis aurait fait des milliers de civils et engendré l’une pire crise humanitaire de cette décennie avec en 2018, des millions de personnes affectés par la faim, et le manque de soins médicaux.

Les rebelles résolument installé au Nord du pays, n’auraient selon les experts des Nations Unies, jamais arrêtés leurs attaques contre les forces pro-saoudiennes. Mais ce qui aurait changé durant plusieurs trimestres en 2019, ce serait que les armes utilisés par les rebelles Houthis avaient monté d’un cran dans leur sophistication et leur puissance tactique. De « nouveaux modèles de missile de croisières » et « un nouveau type de drone sans pilote de conception Delta ». Cependant toujours selon le rapport d’expertise soumis au Conseil les rebelles ne disposerait pas de la technologie nécessaire pour « concevoir » et encore moins « développer » ce type d’armement ; d’où l’éventualité d’un apport extérieur en violation de l’embargo imposé par les Nation Unies. Des filières iraniennes, Chinoises, et japonaises seraient soupçonnées.

En septembre déjà, après les attaques des installations pétrolières saoudiennes, des installations parmi les plus importantes au monde ; la possibilité d’une attaque coordonnée depuis la base des rebelles houthis avait été soulevé. Mais étant donné le type d’armement utilisé, les experts avaient alors dans leur rapport écarté formellement une implication des rebelles yéménites dans l’attaque ; des conclusions que venait contredire ce nouveau rapport.