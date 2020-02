Le conflit libyen a récemment fait du bruit dans la presse internationlaes. Plusieurs roquettes se sont en effet abattues sur la capitale libyenne Tripoli, siège du gouvernement d’union nationale (GNA), reconnu par les Nations Unies, ayant à sa tête Fayez al-Sarraj, et aussi sur le seul aéroport opérationnel de la ville. Les bombardements ont eu lieu hier vendredi 28 février 2020 et ont ciblé plusieurs secteurs de la ville. Selon plusieurs sources l’attaque a blessé au moins une personne, et a entraîné plusieurs dégâts matériels.

Une femme blessée

Sur Facebook, les forces favorables au GNA ont fait savoir qu’une femme a été blessée, au moment où une roquette a touché sa maison. A en croire un média français et des témoins oculaires, les tirs de roquettes ont visé les quartiers de Soug el-Jouma, Abou Slim et al-Habada al-Khadra. Ces frappes ont été attribuées aux troupes du maréchal Khalifa Haftar, rival du gouvernement d’union nationale.

« Plus de 60 roquettes de type Grad »

Selon les forces pro-GNA « les milices du criminel de guerre Haftar ont visé l’aéroport de Mitiga, son périmètre et plusieurs quartiers résidentiels de Tripoli avec plus de 60 roquettes de type Grad ». Les autorités de l’aéroport de Mitiga ont confirmé les bombardements, tout en annonçant la suspension des vols, dans la matinée du vendredi matin.

Rappelons que la Libye traverse une crise, depuis la chute de l’ancien guide libyen Mouammar Kadhafi. Depuis, le pays est divisé en deux camps à savoir d’un côté le GNA soutenu par la Jordanie et les Emirats arabes unis et de l’autre, les forces du maréchal Khalifa Haftar soutenu par la Russie, l’Egypte, les Emirats arabes unis et l’Arabie Saoudite.