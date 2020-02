Lionel Zinsou était en Guinée hier mercredi 26 février. Il a été reçu par le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana. L’autorité l’a fait savoir sur son compte twitter. « J’ai reçu en audience ce mercredi, l’ancien Premier ministre béninois Lionel Zinsou reconverti en banquier d’affaires » peut-on y lire.

En réalité, le franco-béninois ne s’est pas reconverti en banquier d’affaires . Il l’était avant son bref passage en politique au Bénin sous le régime de Boni Yayi. Il corrigera d’ailleurs cela quand la presse lui a tendu le micro à sa sortie d’audience.

“On est le seul continent où on peut faire un taux de 5% à 7% de croissance, et on n’arrive pas à réduire la pauvreté”

« Je suis venu ici en tant que banquier conseil. Vous savez, je suis redevenu banquier d’affaires et nous travaillons pour beaucoup de gouvernement en Afrique et beaucoup d’entreprises et de secteurs privés. C’était important d’avoir cet échange avec le Premier ministre » a-t-il déclaré. Mais en réalité, qu’est-il venu réellement faire en Guinée ?

Il donnera la réponse un peu plus loin dans son développement quand il évoque la difficulté des pays africains à réduire la pauvreté malgré leur taux de croissance appréciable. « On est le seul continent où on peut faire un taux de 5% à 7% de croissance, et on n’arrive pas à réduire la pauvreté. Il faut trouver des instruments pour ça. Donc je suis venu voir le Premier ministre, et voir si on peut l’aider à mobiliser des ressources » indique-t-il. Rappelons que Lionel Zinsou est le cofondateur de Southbridge Bank, une banque d’affaires.