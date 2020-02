Alors que les britanniques se remettent doucement du Brexit, la ville de Londres elle a été le théâtre d’une nouvelle attaque terroriste. Un homme, l’auteur présumé des faits, a ainsi été abattu dans les rues de la capitale anglaise après qu’il ait attaqué deux passants à l’aide d’une arme blanche, probablement un couteau.

Très vite, la police a d’ailleurs confirmé étudier la piste terroriste alors que l’assaillant lui, a été maîtrisé par des agents armés. Les faits, qui se sont déroulés du côté de Streatham, au sud de la ville, ont ainsi vite été contenus et maîtrisés. Selon les premières informations, deux personnes auraient été touchées par l’individu avant d’être prises en charge par les autorités et les secours. La police s’est toutefois refusée à donner quelconque information concernant l’état de santé de deux victimes.

Deux personnes touchées

Le maire de Londres, Sadiq Khan a pour sa part tenu à rappeler l’unité britannique et londonienne, affirmant que la menace terroriste n’arrivera jamais à diviser le pays. L’Angleterre, son mode de vie et ses aspirations ne se laisseront ainsi pas faire continueront à perdurer. Un message d’unité relayé par le Premier ministre britannique Boris Johnson, qui a tenu à féliciter l’action des forces de l’ordre et surtout, leur réactivité qui a permis de sauver plusieurs vies.

Londres souffre face aux attaques

Ce n’est pas la première fois qu’une telle attaque survient dans les rues de la capitale britannique. En effet, à la fin du mois de novembre dernier un individu de 28 ans, affilié à l’Etat islamique, s’en était pris à deux personnes sur le London Bridge avant d’être finalement abattu par les forces de l’ordre. L’attaque avait fait grand bruit d’autant que l’assaillant venait tout juste d’être libéré de prison pour des faits avérés de terrorisme, poussant l’administration britannique à annoncer une série de mesures visant à empêcher que ce genre d’incident ne se reproduise.