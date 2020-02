En ce début d’année, le cours de l’or affiche une belle forme. Comment va évoluer ce cours ? Ce métal jaune précieux qui offre la possibilité de se prémunir face à l’inflation et d’optimiser son pouvoir d’achat, a multiplié dernièrement, les signes haussiers de moyen terme. Depuis sa dégringolade à 1 445 dollars en novembre 2019, l’or a retrouvé de sa superbe en allant jusqu’à 1 512 dollars en ce début d’année 2020, ce qui correspond à cinq pourcents en plus.

Bon nombre de spécialistes, experts dans les cours des métaux précieux dont évidemment l’or, affirment que le cours du métal jaune va flamber en 2020 et être en hausse progressive jusqu’à la fin de l’année. Effectivement, il se pourrait que le prix de l’or brut dépasse les 1600 dollars courant mars 2020, ce qui correspond à neuf pourcents en plus par rapport à début février. Acheter de l’or c’est saisir une belle opportunité !

Pourquoi le prix de ce métal est en hausse ?

Si on se fit aux des experts, professionnels dans le cours des métaux précieux et dans l’analyse du cours de l’or, il y a cinq raisons majeures expliquant la hausse actuelle du cours de l’or.

Dégringolade du dollar ;

Volatilité conséquente sur les marchés d’actions en cette année 2020 ;

Come-back éventuel de l’inflation ;

Conflits commerciaux entre la Chine ainsi que les États-Unis ;

Et enfin, l’achat d’or[1] abondant par les banques centrales pour des causes politiques et économiques.

Il y a de multiples façons d’investir sur l’or en 2020. Voici ce qu’il est possible d’acheter :

Des lingots ou lingotins, qui sont des minilingots (en différentes quantités : un kilo, 500, 250, 100, 50, 20, 10 et 5 grammes) ;

Des pièces d’or d’investissement (comme par exemple les pièces 20 Francs Napoléon, 50 Pesos, 20 Dollars US etc.) ;

Et enfin, des pièces d’or modernes (American Buffalo, Maple Leaf, Panda, Philharmonique etc.).

Les indicateurs de l’or sont au vert !

Pour l’or, la totalité des indicateurs sont au vert. À la suite d’une augmentation de 19 % l’an dernier, le célèbre métal jaune bénéficiera certainement du contexte macroéconomique et géopolitique. L’once s’est par conséquent parfaitement installée au-delà de la barre des 1 500 dollars (ce qui correspond à 1 362 euros). À titre de comparaison, cela était de 1 270 dollars en 2019. Ainsi, on peut légitimement affirmer que toutes les conditions sont là afin que l’or connaisse une hausse de dix à quinze pourcents durant 2020.

Cependant, il faut tempérer ces propos puisque l’or n’est pas proche de son record, atteint il y a plusieurs années, plus exactement en septembre 2011. Le métal jaune était alors à 1 921 dollars l’once. Ce niveau peut tout de même être atteint dans les prochains mois à la condition qu’il y ait de lourdes tensions géopolitiques. Il faut prendre en compte qu’au début de l’année, l’once n’était pas loin des 1 600 dollars après le décès du général iranien Soleimani.

L’or reste en 2020 une valeur refuge s’il y a une crise. Le métal jaune est un véritable rempart face aux incertitudes géopolitiques mais également économiques. Il est vrai que de la crise iranienne à la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union Européenne, sans oublier le conflit commercial entre les deux puissances que sont les États-Unis et la Chine, les troubles sont multiples. Au fil des événements, on peut voir des hausses et des chutes éphémères par rapport au cours de l’or. Cependant, la tendance haussière devrait perdurer pendant les prochains mois de l’année puisque le cours du précieux métal est portée par la persévérance d’un contexte de taux bas.

C’est encore mieux en € !