Louis Vlavonou est à New-York depuis hier dimanche 16 février. Il conduit une délégation parlementaire constituée des députés Hippolyte Hazoumè et d’André Okounlola. Les trois hommes prennent part dès ce lundi 17 février à l’Audition parlementaire 2020 des Nations Unies.

Au cours de cette audition, le président de l’Assemblée nationale béninoise présentera aux participants les efforts réalisés par le Bénin pour la mise en œuvre de l’Objectif 4 du Développement Durable (ODD4). Il s’agit comme son nom l’indique du 4è objectif des 17 qui composent le Programme de Développement Durable à l’horizon 2030.

Des rencontres prévues avec des personnalités des Nations Unies

C’est un engagement intergouvernemental et un plan d’action pour l’humanité, la planète et la prospérité. Au cours de son séjour new-new-yorkais, il est prévu que Louis Vlavonou rencontre la Secrétaire générale adjointe aux affaires politiques et à la consolidation de la paix des Nations Unies Mme Rosemary A. DICARLO et le président de la 74 e session de l’Assemblée générale des nations unies Tijjani Muhammad-Bande.

Notons que l’Audition parlementaire 2020 réunit les parlementaires du monde entier sous la coupole de l’Union Interparlementaire (UIP) qui est l’organisation mondiale des parlements des états souverains. C’est la plus ancienne des institutions internationales à caractère politique.