Emmanuel Macron raille en privé Benjamin Griveaux. Suite au scandale des vidéos du désormais ex-candidat à la mairie de Paris, plusieurs commentaires fusent de part et d’autres. Même si publiquement le chef de l’Etat ne se prononce pas sur la situation du candidat de son parti, il ne manque pas de réagir en coulisse. Emmanuel Macron, le chef du parti de La République En Marche (LREM) n’a pas été tendre avec l’ancien candidat de son parti. C’est ce qu’a indiqué hier le ‘’Canard enchainé’’. «Comment a-t-il pu faire ça » s’est-il interrogé. « Il y a des choses qu’on ne peut plus faire quand on est publiquement exposé » aurait-il lancé avant d’ajouter que « certainement » Griveaux aurait « commencé une improbable carrière de cinéaste ».

Macron s’était montré sensible et Griveaux reconnaissant

Devant les confrères de BFMTV, Benjamin Griveaux avait confié qu’Emmanuel Macron était « parfait ». Suite donc à la diffusion des vidéos intimes sur les réseaux, la réaction de la présidence n’avait pas été accablante. « … Il m’a conseillé de me protéger et de prendre soin de ma famille en priorité », reconnait Griveaux. Il a exposé au chef de l’Etat son émotion. L’ex-candidat à la mairie de Paris, après l’éclatement de l’affaire a passé « deux jours de larmes et de colères », mais là il peut compter sur le soutien de certaines personnalités de la classe politique et de sa femme.

L’affaire entre les mains de la justice

L’individu derrière les vidéos, Alexandra de Taddeo, la compagne de Piotr Pavlenski, le 18 février dernier a été mis en examen pour les délits suivants : ‘’atteinte à l’intimité de la vie privée par enregistrement ou transmission de l’image d’une personne présentant un caractère sexuel’’ et ‘’diffusion sans l’accord de la personne d’un enregistrement portant sur les paroles ou images à caractère sexuel et obtenues avec son consentement ou par elle-même’’. Cela fait suite aux plaintes déposées contre l’individu pour ‘’atteinte à l’intimité de la vie privée’’. Informé du dossier, le parquet de paris a saisi la brigade de répression pour une enquête.