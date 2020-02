La région du centre du Mali, depuis le début 2018, était le théâtre d’un conflit armé mené par les djihadistes d’Amadou Diallo, alias ‘’Koufa’’, les milices communautaires et les forces de sécurité. Avec les populations civiles prises au piège de la myriade d’acteurs armés qui luttent pour le contrôle de ces territoires. Un conflit caché aux confins des zones inaccessibles du delta du fleuve Niger qui sans le concours de médias plus souvent internationales que nationales, se déroulerait presque à huis clos, avec souvent des dommages collatéraux imprévisibles.

‘’France 24’’ désignée coupable

La chaine française, dans sa mission au combien louable de recherche et de diffusion de l’information avait réalisée en Janvier un reportage sur site au Mali. Un reportage dans l’une des zones du pays les plus touchées par les exactions des factions djihadistes, aujourd’hui quelque peu soulagée par l’intervention française de la mission Barkhane. La Chaine avec force détails et témoignages avait tâché de livrer un compte-rendu poignant et vrai de la situation dans laquelle se trouvaient là-bas les populations victimes de racket et d’enlèvements.

Seulement et ce serait là que le bât blesserait, l’une des personnes qui avait témoigné et était le plus intervenue au cours du reportage, aurait été tuée quelques jours après la diffusion de l’élément. Avec ‘’France 24’’ accusée d’avoir, en connaissance du contexte, privilégiée les véracités des faits au détriment de la sécurité de ses sources ; et de n’avoir fait le choix de flouter ses intervenants les plus sensibles.

Aucun lien direct

Sadou Yehia, le berger Malien qui avait à visage découvert et en français accepté de témoigner contre les terroristes ; auraient en Février, été d’abord enlevé avant d’être ramené et exécuté devant les siens comme pour donner l’exemple. Pour la famille du berger, il ne faisait aucun doute que l’assassinat de leur ‘’frère’’, l’avait été en mesures de rétorsions pour sa participation au reportage. Sadou Yehia, avait trop parlé et les terroristes le lui avait fait payé.

Cependant pour la chaine française, il n’y aurait aucun lien de « causalité » direct entre l’assassinat et leur reportage. Sur une mise au point publiée par la direction de la chaine sur son site internet, ‘’ France 24’’ tout en déplorant la mort du berger, avait laissé entendre qu’elle ne pouvait être tenue coupable responsable de cet « assassinat barbare » et que la mort de Sadou Yehia ; ne venait qu’ajouté « à la sinistre cohorte des 4 000 notables maliens assassinés par des groupes djihadistes depuis 5 ans et aux 200 civils assassinés au cours des trois derniers mois de l’année 2019 ».

Quant à la disposition sécuritaire qui voulait que les intervenants soit floutés, la chaine répondant que « l’anonymisation est illusoire ». Puisque « rien ne permet d’affirmer que le floutage de Sadou Yehia lui aurait garanti une quelconque sécurité » dans une zone où la mainmise des factions terroriste était telle que chaque mouvement, chaque évènement leur était aussitôt rapporté.