Les soldats béninois participent à une manœuvre militaire internationale en Mauritanie. L’exercice dénommé “Flintock” est organisé par les américains. Il vise à former et échanger avec quelques 1600 militaires venus d’Afrique, d’Europe, d’Amérique et d’Asie.

En Afrique par exemple, outre le Bénin, il y a le Burkina Faso, le Cameroun, le Cap-Vert, le Tchad, la Guinée, le Ghana, la Mauritanie, le Niger, le Mali, le Maroc, le Sénégal, le Togo, et le Nigéria qui prennent part à cette manœuvre militaire.

On remarque que les pays touchés par le terrorisme en Afrique de l’Ouest sont tous présents. Les soldats européens qui participent à cet exercice depuis le lundi 17 février viennent de la Belgique, de l’Italie, des Pays Bas, de la Norvège, du Portugal, du Royaume Uni, de l’Allemagne, de la France, de l’Espagne, de la Pologne, de la République tchèque et de l’Autriche.

Flintock a déjà 15 ans

Il y a aussi les militaires américains, brésiliens, canadiens et japonais qui prennent part à l’exercice dans le centre-ouest de la Mauritanie, plus précisément dans la ville d’Atar. Flintock intervient dans un contexte où les USA ont manifesté leur intention de dégraisser leur effectif militaire en Afrique , notamment dans le Sahel.

La manœuvre s’achèvera le 28 février au Sénégal dans la ville de Thiès. Il faut rappeler que Flintock n’est pas une nouvelle trouvaille. Elle était organisée depuis 2005.