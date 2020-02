Ce vendredi, dans le village de Ngarbuh, département de Donga Mantung dans le Nord-ouest du pays, plus d’une vingtaine de civils villageois étaient tués dans un affrontement entre les forces armées loyalistes camerounaises et les rebelles sécessionnistes. Des décès, que l’administration centrale du pays s’était dépêchée de qualifier d’ « accidents malheureux ». Mais pour l’opposition, ces villageois n’auraient été que des victimes « supplémentaires » des exactions de l’armée dans la région.

22 personnes tuées

Le Centre sous-régional des Nations Unies pour les droits de l’homme et la démocratie en Afrique centrale a été créé en décembre 1999 à la demande de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) par une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies. Et ce lundi, dans un tweet, Felix Agbor Balla, directeur pour le Cameroun, écrivait au sujet des décès de Ngarbuh : « Les responsables de ces crimes odieux doivent être traduits en justice ». Pour M. Balla, « Cette culture d’impunité doit cesser ». Des propos durs à l’égard des forces armées gouvernementales qui rejoignaient en ce sens les discours de l’opposition, condamnant à cet effet l’administration du président Paul Biya au pouvoir depuis plusieurs décennies.

Mais dans un communiqué, Le porte-parole de l’armée, le colonel Cyrille Atonfack Guemo, avait fait savoir que les 22 personnes décédées, dont selon les médias, 14 seraient des enfants ; n’étaient que « le résultat » de dommages collatéraux « des opérations de sécurité » menées par les troupes gouvernementales « dans la région ».

Selon l’armée, ces villageois auraient été les victimes malheureuses d’un incendie provoqué par l’explosion de fûts de carburant touchés par balles au cours des échanges de tirs. « Ce fut tout simplement un accident malheureux » avait ajouté en l’occurrence le Colonel Guemo. Selon des organisations humanitaires, ce serait à la date de décembre 2019, à cause de la “crise anglophone”, plusieurs centaines de milliers de personnes qui auraient été déplacées au Cameroun et plus de 50 000 qui se seraient réfugiés au Nigéria voisin.