Le Royaume d’Arabie Saoudite est un État ultraconservateur où certains dogmes sont fortement ancrés. Cependant, cette monarchie du golfe a entamé une politique d’ouverture sociale sous la houlette du prince héritier saoudien, Mohamed Ben Salman qui est désormais l’homme fort de l’Arabie Saoudite. C’est sous l’impulsion du prince héritier, que des événements de divertissements, autrefois proscrits ont été organisés récemment sur le territoire saoudien.

Ces différentes réformes menées par Mohammed Ben Salman ont été bien accueillies par l’ensemble de la population saoudienne surtout la frange jeune. Mais force est de constater que certaines pratiques ont toujours la dent dure dans la monarchie du golfe. Tout récemment, la jeune rappeuse saoudienne Asayel Slay, originaire de la ville sainte de La Mecque a rendu hommage aux femmes de sa ville pour leur courage et leur force. Dans son clip intitulé “Bnt Meeca” (“La Fille de La Mecque”) Asayel Slay, qui porte un voile avec des lunettes de soleil et un piercing dans le nez fait une ode aux femmes qui vivent dans la ville la plus sainte de l’Islam.

La toile s’indigne

Dans le clip, on peut notamment écouter ce passage qui interpelle: “Une fille de La Mecque, c’est tout ce dont vous avez besoin/Ne la contrariez pas, elle vous fera du mal “. Il faut dire que le clip Bnt Meeca n’a pas du tout été du goût des autorités de La Mecque. Le 20 février dernier, elles ont ordonné l’arrestation d’Asayel slay pour offense aux coutumes et traditions du peuple.

Sur son compte Twitter, le gouverneur de la Mecque a indiqué que le clip de la jeune femme va à l’encontre de l’identité et des traditions de la population de la Mecque. Cette décision des autorités de La Mecque à l’encontre d’Asayel slay a suscité de nombreuses réactions indignées sur les réseaux sociaux. Plusieurs internautes saoudiens, originaire de La Mecque ont apporté leur soutien à la rappeuse et disent ne pas comprendre l’acharnement dont elle fait l’objet.