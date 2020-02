En Janvier dernier, Meghan Markle et le prince Harry avait pris la décision de s’émanciper du prestige de la famille royale britannique afin de mener leur propre vie. Cette décision du jeune couple, avait provoqué une petite polémique au sein de la famille royale britannique à tel point que la reine Élisabeth II avait convoqué une réunion réunissant les héritiers de la couronne britannique (les princes Charles, William et Harry). Harry et Meghan avaient l’intention de mener un autre quotidien loin des règles strictes de la famille britannique.

C’est ainsi que le jeune couple s’est installé au Canada, précisément à Vancouver. Les Sussex sont conscients qu’ils ne vont pas vivre uniquement d’amour et d’eau fraîche, ils ont décidé de prendre leurs distances avec le confort et tous les avantages de la royauté britannique pour devenir entre autres financièrement indépendant.

Pour que cette indépendance soit réelle, le jeune couple a de nombreux projets en vue, ils ont multiplié des rencontres avec de possibles futurs partenaires et il se susurre que Meghan a pour ambition de relancer sa carrière d’actrice.

Une duchesse bientôt à l’écran ?

L’on se rappelle qu’après la naissance du petit Archie, la duchesse de Sussex avait signé un contrat avec la maison Disney pour doubler un documentaire animalier. Selon les confidences d’un proche de la jeune duchesse, l’épouse d’Harry a l’intention de se consacrer pleinement à sa carrière d’actrice et elle a des projets de films avec Disney.

Pour relancer sa carrière, la source indiquera à des médias anglais que la duchesse de Sussex est à la recherche d’un agent pour mettre sur pied une équipe de collaborateurs dynamique. “Meghan dit que sa collaboration avec Disney est loin d’être terminée. Le doublage n’est que le début et il y a d’autres projets en préparation” a livré le proche de Meghan Markle.