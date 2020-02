Même loin du Royaume-Uni, l’ancienne actrice américaine devenue membre de la famille royale britannique continue de faire objet d’attaques de la part de certaines personnes. La mère d’Archie a été prise à parti par Germaine Greer. Cette autrice féministe d’origine australienne a émis des réserves sur la véracité de l’amour qu’éprouve Meghan Markle pour le prince Harry.

Lors d’une sortie médiatique qu’elle a faite, elle s’est prononcée sur la décision qui a été prise par le Duc et Duchesse de Sussex relative à leur renonciation à exercer leur rôle de premier plan au sein de la monarchie britannique. Profitant de sa participation à l’émission 60 Minutes, diffusée par Down Under, elle indique que les conséquences de la rupture du prince Harry avec sa famille seront « désastreuses ».

“Elle va se faire la malle…”

« Tout ce que je me dis, c’est ‘j’espère qu’elle est amoureuse’. Si elle a simulé tout ce temps, quelle misère », a notamment déclaré la femme octogénaire. « Combien d’orgasmes faudra-t-il ? Combien de faux gémissements lui faudra-t-il pour aller au bout ? », a-t-elle poursuivi selon des propos relayés par le média britannique « Sun ». Il faut noter que l’auteure du livre féministe La Femme eunuque n’a jamais caché ses impressions sur l’union entre l’ancienne actrice américaine et le prince Harry.

Dès les débuts de la relation, elle annonçait en effet, que Meghan Markle finira par emporter avec elle le frère du prince William. « Elle va se faire la malle. Elle l’a déjà fait. Mais peut-être qu’elle emmènera Harry avec elle », avait-elle déclaré en 2018.