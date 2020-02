Jusqu’où iront donc les Obama ? Depuis la fin de leur odyssée à la Maison-Blanche, le couple s’est reconverti dans le monde tumultueux des affaires. Et avec un certain succès ! Désormais, Michelle et Barack Obama sont devenus, telle la célébrissime Oprah Winfrey, une marque. Les deux conjoints présidentiels ont réussi avec brio à transformer leurs noms en une marque qui se vend très bien et très cher de l’autre côté de l’océan Atlantique.

Et des contrats s’enchaînent pour ce couple noir qui a pu se hisser jusqu’au sommet du gotha politique américain, et symbolise de ce fait la réussite et le droit de rêver et d’espérer pour les minorités du monde. Le plus jeune couple présidentiel retraité des Etats-Unis est aujourd’hui très actif dans les affaires avec une diversité impressionnante de contrat de production et de représentation de grands noms de l’univers du showbiz américain.

Des Grammy remportés

Aujourd’hui, le couple Michelle et Barack Obama pèse, pas moins de 242,5 millions de dollars, bien loin du 1,3 million de dollars qu’ils possédaient à leur arrivée à la Maison-Blanche il y a quelques années. Cette réussite, ils la doivent en partie à la publication de leurs livres dont les versions audio auront même remporté des Grammy Awards ! Du jamais vu pour un couple présidentiel. Barack Obama a été récompensé de deux Grammy en 2006 et en 2008 pour les versions audio de ses ouvrages Rêves de mon père et de L’Audace d’espérer. Son épouse Michelle a été recompensée du Grammy pour la version audio de ses mémoires Devenir en janvier 2020. Des livres ayant rapporté au couple la somme record de ­65 millions de dollars !

Des contrats avec Netflix, Spotify, Instagram

L’omniprésence de Michelle et Barack Obama sur les réseaux sociaux et dans les médias représente aussi une impressionnante source de revenus pour le couple. Leur société de production multimédia Higher Ground enchaîne les accords de production avec de grosses boîtes. Le contrat signé avec Netflix il y a quelques mois a rapporté au couple une somme estimée à 50 millions de dollars par Forbes. Un contrat pour la production de documentaires, de films de fiction, de docu-séries et d’émissions censés défendre leurs idéaux. Le First couple a aussi un contrat du genre avec Spotify, le site de partage de musique.

L’ex First-lady a aussi un contrat avec le réseau social Instagram pour la production d’une série surnommée «A Year of Firsts». Une série en six épisodes spécialement pensée pour les jeunes étudiants fraîchement entrés à l’université et en proie aux vicissitudes de la vie universitaire. Une série à diffuser sur le réseau social et qui devrait aider de nombreux jeunes à faire face à leur vie universitaire. Michelle Obama a aussi son effigie sur des mugs et des bougies vendus entre 20 et 35 dollars l’unité. Autant de sources de revenus qui font du couple Obama le couple présidentiel retraité le plus fortuné des Etats-Unis d’Amérique.