Michelle Obama connait le secret de la fameuse fontaine de Jouvence et doit régulièrement s’abreuver à sa source. Car l’épouse de Barack Obama ne vieillit pas. L’ex-First lady a partagé une photo souvenir de son adolescence. Une photo de bal où elle apparait en robe de soirée. Chose frappante : la Michelle Obama qui apparaît sur cette photo de jeunesse qui date de 1982 semble identique à celle que l’on connait aujourd’hui.

La photo date de 1982. L’ex First Lady y apparait splendide dans une longue robe de soirée en satin. Une rutilante robe à pois qui brille de mille feux et offre une fente osée sur un côté. Michelle Obama apparaît majestueusement assise dans un trône en osier. L’homme debout à côté du fauteuil n’est pas le président Barack Obama. La femme paraît exactement comme dans les temps présents. Les jours qui passent n’ont pas d’effet sur Michelle Obama.

Photo partagée pour PromChallenge

La mère de Sasha and Malia a partagé ladite photo dans le cadre de la PromChallenge, un programme en partenariat avec @WhenWeAllVote et @MTV. C’est pourquoi elle a précisé en légende : «Si vous êtes étudiant ou enseignant, rejoignez le #PromChallenge avec @WhenWeAllVote et @MTV et dites-nous ce que fait votre école pour inscrire les élèves au vote – vous pourriez obtenir un bal de promo gratuit pour votre école!” Michelle a ajouté dans la légende. “En savoir plus sur prom.mtv.com. Vous pouvez également m’aider à passer le mot en publiant votre photo de bal avec #PromChallenge.»