Dans son ouvrage Becoming, Michelle Obama évoquait certains détails de sa vie avec son époux, l’ancien président, Barack Obama. On y apprenait notamment que le couple a entrepris une thérapie commune à la suite de la naissance de leurs filles. Une décision positive qui leur a donc été bénéfique.

Invitée à l’occasion d’une des étapes de la tournée d’Oprah’s 2020 Vision, série de conférences organisées par l’ancienne présentatrice de télévision Oprah Winfrey, au cours desquelles elle invite et interview quelques personnalités face à un public venu se masser en nombre. Ainsi, à l’occasion de son entretien avec Michelle Obama, 15.000 personnes se sont données rendez-vous, dans le but d’en apprendre un peu plus sur l’ancienne Première dame.

Michelle Obama évoque son couple

Son discours lui, a été assez surprenant puisqu’elle a avoué qu’elle et son mari ont rencontré de nombreuses difficultés. Il faut dire qu’en vingt-huit ans de mariage, les Obama ont tout traversé. Aujourd’hui en revanche, les deux semblent enfin calmés, apaisés. Heureuse d’avoir pu retrouver son mari, qui huit années durant a dû gérer les États-Unis et s’impliquer dans de nombreuses causes à l’étranger, Michelle Obama affirme être toujours aussi épanouie et amoureuse de son époux. “Il est toujours l’homme dont je suis tombée amoureuse.” insiste-t-elle à diverses reprises.

Mais plus que le ton sérieux de cette discussion, Michelle Obama n’a pas hésité à se moquer de son mari, notamment lorsque leurs deux filles ont quitté le domicile. Soucieux de ne pas pleurer au moment de voir ses enfants prendre la route, Barack Obama a finalement eu énormément de mal à se retenir. Si elle aussi a versé une larme, Michelle Obama n’a pas manqué de pointer du doigt les gros sanglots de son mari, ce qui aura eu le don de faire rire l’assemblée.

Huit ans à Washington qui n’ont rien changé

Enfin, elle évoquera assez rapidement son passage à la Maison-Blanche. Selon elle, beaucoup de personnes ont tenté de lui faire du mal en la faisant passer pour le diable en personne. Toutefois, si elle était consciente d’attirer certains mauvais regards, elle a préféré insister sur les bienfaits de ses huit années à Washington, huit années qui ne l’auront toutefois pas changé outre mesure. “La Maison-Blanche ne nous a pas définis” rappelle-t-elle, insistant sur le fait qu’elle est et restera cette petite-fille de Chicago.