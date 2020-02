Durant les trois dernières années, Mike Pompeo, le secrétaire d’Etat américain est le seul à visiter plusieurs pays de l’Afrique. Il a achevé hier sa tournée en Afrique subsaharienne précisément à Addis-Abeba en Ethiopie où il a prononcé un discours devant les diplomates et des chefs d’entreprises à la commission économique pour l’Afrique des Nations-Unies. C’était l’occasion pour le secrétaire d’Etat américain de porter des coups de griffes à l’endroit de la chine. Dans son discours, tout en vantant les opportunités du secteur privé américain, Mike Pompeo prévient les autorités et les investisseurs africains. « Les pays devraient se méfier des régimes autoritaires aux promesses creuses » a-t-il déclaré. Le premier partenaire de commercial de l’Afrique a vu son blason altéré. Mike Pompeo a aussi averti les pays africains des risques qu’ils courent avec comme partenaire commercial la chine. « Ils courent le risque que la prospérité, la souveraineté et le progrès dont l’Afrique a tant besoin et qu’elle souhaite désespérément ne se réalisent pas ».

Mike Pompéo veut reconquérir l’Afrique

Mike Pompéo a dénoncé les « échecs des expériences socialistes des années passées », surtout dans les pays comme la Tanzanie et le Zimbabwe. Il n’a pas manqué dans ses propos de porter haut l’étendard du ‘’pays de l’oncle Sam’’ (l’Amérique) autrefois terni en Afrique suite à l’annonce des conditions d’obtentions de visa pour les africains, notamment les nigérians, les soudanais, les tanzaniens et les érythréens. Pour contrer la chine, la Russie et l’Iran, les Etats-Unis annoncent réajuster les forces militaires en Afrique. L’Amérique préfère donc mobiliser des ressources ailleurs pour le réalignement des forces sécuritaires en Afrique. Selon l’Amérique, Pékin a développé une présence massive sur le continent. Le secrétaire d’Etat américain a qualifié de « désastreux pour l’économie » le projet controversé de réforme de la constitution de l’Afrique du sud.