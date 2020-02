Dans l’attente des prochaines élections municipales françaises qui auront lieu durant le mois de Mars 2020, un candidat pro-Macron s’est fait remarquer en créant une polémique. En effet, lors de la distribution des tracts sur un marché de Vitry-sur-Seine, Dialy Ndiaye, numéro 2 de la de liste la République en marche (LREM) a eu une altercation avec un opposant. La scène de l’altercation a été filmée, et a fait le tour de la toile le samedi 08 février dernier. Dans la séquence on voit le pro-Macron dire «On se donne rendez-vous le soir quelque part et je vais te niqu*r ta race», suscitant l’indignation des internautes.

Il a présenté ses excuses

Quand Dialy Ndiaye a été contacté par un média français, il s’est montré « abasourdi », en disant regretter «toutes les violences, d’où qu’elles viennent». Dans un communiqué de presse, la tête de liste LREM, Kamale Sobhi a fait savoir que Dialy Ndiaye reconnaît qu’il n’aurait pas dû faire usage de ces mots et « présente ses excuses ».

Cependant, il fustige les violences verbales. Ce dernier a confié à un média français que son parti avait été le tout premier à subir les actions des partis de l’opposition. A l’en croire, l’homme que l’on voit avec Dialy Ndiaye, est venu le premier sur les lieux pour perturber le tractage.

Un militant sur les nerfs

« Il dialoguait avec mes équipes, le ton est un peu monté. Il est parti au bout de 20 minutes avant de revenir avec une femme et un jeune enfant en poussette. Ils tenaient une pancarte Stop Macron» a-t-il laissé entendre. Kamale Sobhi a ajouté que ce n’était que par la suite qu’un attroupement se serait produit. Selon lui, un partisan LREM aurait été agressé et il se pourrait que des tracts avaient « été arrachés ».

Le co-animateur du comité local LREM, Serge Manenc, a confié à un média parisien que : «nous avons un militant qui est un peu sur les nerfs en ce moment.» Pour lui, Dialy Ndiaye a juste répondu aux provocations de ses interlocuteurs. « Il était suppléant LREM aux législatives et il y a des tensions depuis à Vitry» a-t-il martelé.