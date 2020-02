Le dernier accoutrement du footballeur international brésilien n’est pas passé inaperçu. Ses coéquipiers Thiago Silva et Herrera n’ont pas manqué cette occasion de lui lancer quelques piques par le biais des réseaux sociaux. L’international Brésilien évoluant au poste d’attaquant au Paris Saint-Germain n’avait pas été aligné par Thomas Tuchel ce dimanche lors de la rencontre du club de la capitale avec l’Olympique Lyonnais.

En mode Gilet jaune

Mais le Brésilien s’est tout de même fait remarquer par son habillement lors de ce match qui s’est soldé par un score de (4-0) et qui s’inscrit dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Les objectifs des caméras ont affiché un Neymar en mode gilet jaune. Plus tard sur les réseaux sociaux plusieurs de ses coéquipiers se sont laissé aller à quelques blagues sur son look plutôt particulier.

“Un agent de piste aérienne…”

Postant sur le réseau social de l’oiseau bleu, une image du Brésilien et lui, Ander Herrera a comparé Neymar à un agent de piste aérienne. « Bonne victoire et un plaisir d’avoir reçu la visite d’un agent de piste aérienne », a-t-il laissé lire sur Twitter. Son compatriote Thiago Silva s’est également prononcé sur le style du joueur.

La mode gilet jaune de Neymar fait suite à la teinture de cheveux rose fluo qu’il avait arborée il y a quelques jours. Ce même jour, il avait rendu hommage à la légende du basket qui est décédée suite à un accident d’hélicoptère.