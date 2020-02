Ce lundi 17 février 2020 au Niger dans l’Etat de Diffa, une distribution de vivres et d’argent à des refugiés a tourné au drame. Les bousculades au cours de la distribution ont occasionné 20 morts et une quinzaine de blessés, majoritairement des femmes et des enfants. « Malheureusement, il y a eu quinze femmes et cinq enfants qui sont décédées (…) dans ce drame regrettable », a indiqué Issa Lémine, le gouverneur de Diffa sur la télévision nationale. Il s’est rendu au chevet des blessés qui ont été conduits dans les hôpitaux de la ville.

A en croire le gouverneur, une première distribution avait eu lieu le dimanche 16 février à la Maison des jeunes et de la culture (MJC) et s’était déroulée sans aucun incident. Cette deuxième distribution qui a causé le drame a eu lieu à l’arène de lutte traditionnelle, sécurisée pourtant pour la circonstance.

Pour avoir plus de chance d’être reçu le lendemain, les populations avaient déjà envahi les lieux depuis la veille. « Très tôt, aux environs de 2 heures, heures locales, les femmes se sont attroupées devant la MJC et à 6 heures, quand on a ouvert le portail, il y a eu un mouvement d’ensemble et beaucoup de personnes étaient tombées et ont été piétinées » a expliqué un agent de santé.

Un don du gouverneur de l’Etat de Borno

Les vivres et l’argent destinés à la distribution en effet, sont un don de Babagana Umara Zulum, le gouverneur de l’Etat de Borno, (situé au nord-est du Nigeria) qui avait rendu visite ce lundi aux réfugiés de la région de Diffa, qui avaient décampé, fuyant les attaques de Boko Haram depuis 2015. Selon des sources concordantes, il aurait déjà quitté les lieux avant que le drame ne survienne