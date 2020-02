Au Nigéria, une jeune mère de 30 ans a réussi l’exploit de mettre au monde 4 enfants sans aucune assistance au domicile de son mari. La jeune femme s’appelle Zainab Hassan et elle vit à Kaduna, village situé au nord-ouest du Nigéria. Zainab est déjà maman de 12 enfants, elle a indiqué qu’elle n’a pas eu d’autres choix que d’accoucher par elle-même car il n’y a aucun service de santé à Kaduna. Il ressort également que la jeune femme n’a jamais effectué de visite prénatale.

L’hôpital le plus proche du village de Kaduna est situé à plusieurs dizaines de kilomètres, un long périple à pirogue et à vélo est alors nécessaire pour y arriver. Durant toute la période de sa grossesse, Zainab a traité son stress et ses douleurs grâce à la médecine traditionnelle. La jeune femme dira qu’il est vraiment très difficile d’accoucher dans une zone sans soutien qui est dépourvu de centres sanitaires.

Aucune consultation prénatale

Quand l’heure est venue pour elle de mettre au monde ses quadruplets, Zainab s’est donc débrouillée toute seule pour accoucher. “J’ai donné naissance à des jumeaux dans ce village sans passer par un contrôle médical. Cette fois-ci, j’ai accouché de quatre enfants chez mon mari sans aucune aide de qui que ce soit” a livré cette femme hors norme. Le mari de Zainab Hassan a quant à lui exprimer son soulagement après l’accouchement de sa femme, il a par ailleurs lancé un appel au gouvernement afin de rendre effective l’implantation de structure sanitaire dans les zones reculées du Nigéria pour permettre aux femmes d’accoucher avec sécurité