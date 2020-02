Le Bénin dispose désormais d’un nouveau code d’électricité. Le texte a été voté hier mardi 04 février par les députés à l’Assemblée nationale. La première chose qui saute à l’œil dans ce nouveau code c’est l’ouverture du secteur énergétique aux investisseurs privés. Cela a pour conséquence le retrait du monopole à la Société béninoise d’énergie électrique (Sbee).

Cette société dirigée aujourd’hui par des étrangers ne sera plus la seule à produire, transporter, distribuer et commercialiser l’énergie électrique en République du Bénin. L’autre innovation du nouveau code, c’est le renforcement des pouvoirs de l’Autorité de régulation de l’électricité (Are).

La structure a désormais tous les pouvoirs pour veiller à l’exercice d’une concurrence saine et légale dans le secteur, ceci dans l’intérêt des consommateurs et de l’Etat. Les investisseurs privés doivent donc respecter les contrats signés. L’Are interviendra également pour faire respecter les règles en ce qui concerne le contrôle des installations techniques des producteurs privés, les conditions d’accès aux réseaux et aux utilisateurs.

Les revendeurs d’électricité doivent avoir des agréments d’exploitation

C’est aussi à l’organe d’avoir un œil sur la politique de prix de tous les services, notamment les branchements, ceci, dans l’optique d’éviter tout abus par l’opérateur privé. Notons par ailleurs que les revendeurs d’électricité doivent désormais avoir des agréments exploitation et prendre l’engagement d’utiliser le matériel adéquat pour leurs activités. Le nouveau code du numérique interdit également les toiles d’araignées.