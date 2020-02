Le sujet relatif au désarmement nucléaire est toujours d’actualité. Selon une annonce qui a été faite par le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, Robert O’Brien, ce sujet pourrait à nouveau amener la Chine et la Russie à s’asseoir à la table de négociation avec les autorités américaines. Ce fut également une occasion pour l’officiel américain d’indiquer que le traité « FNI » avait manqué d’efficacité.

Les USA claquent la porte après 32 ans…

Aussi, les Etats-Unis se seraient-ils retirés de cet accord. 32 ans après la signature du Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, intervenue entre le bloc soviétique et les Etats-Unis, l’administration Trump a entrepris de rompre cette entente. Quelques mois plus tard, pour visiblement marquer leur affranchissement de cette attente, ils ont procédé au lancement d’un nouveau missile balistique non nucléaire de portée moyenne.

“Un traité inefficace”

Le lancement de ce type de missile avait pourtant été interdit par le traité « FNI ». «Les États-Unis ont quitté le traité FNI inefficace, ce qui va de pair avec les investissements du Président dans le département de la Défense et peut conduire la Russie et même la Chine à s’asseoir à la table des négociations pour une conversation sérieuse sur la réduction nucléaire dans les mois à venir», a notamment déclaré le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, Robert O’Brien à Washington lors de l’Atlantic Council.

Lors de cette allocution, le collaborateur de Donald Trump a également évoqué le sujet relatif à la prolongation du Traité de réduction des armes stratégiques nucléaires. Les pourparlers qui auront lieu entre Washington et Moscou se feront dans la discrétion.