La fin de l’année écoulée a été singulière pour le Nigéria. C’est une période pendant laquelle on note une recrudescence des attaques terroristes de Boko Haram et de l’Etat Islamique. Dans le nord-est du Nigéria, le groupe Etat Islamique avait pendant la Noël mené des attaques qui ont coûté la vie à 11 chrétiens. A Michika, dans l’Etat d’Adamawa, le pasteur Lawan Andimi, a fait l’objet d’un enlèvement.

Plusieurs autres cas d’enlèvement suivi de morts ont été annoncés dans la presse. Ce sont tous ces actes qui ont incité les Organisations Nationales Interconfessionnelles et Religieuses pour la Paix à lancer une campagne de sensibilisation pour la paix et la concorde dans les églises et les mosquées.

Boko Haram utilisé « pour provoquer une guerre religieuse dans le pays »

Les hauts responsables religieux ont voulu vite ‘’prendre le taureau par les cornes’’. En témoigne les sensibilisations pour la paix et la concorde mais aussi les trois semaines de jeunes et de prières initiées par les cadres religieux. Constitué de près de 500 responsables religieux, le collectif des Organisations Nationales Interconfessionnelles et Religieuses pour la Paix a écrit dans un communiqué vendredi dernier que « ces terroristes n’ont rien à voir avec le christianisme ou l’Islam ».

Le communiqué signé par un groupe de 6 pasteurs invite les religieux à prôner la paix et l’unité. Le collectif qui pense que des individus utilisent « Boko Haram pour provoquer une guerre religieuse dans le pays » exhorte les religieux à prier pour le président Muhammadu Buhari et les forces de l’ordre.