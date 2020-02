Dans l’est du Nigeria, du côté de Beni, le virus Ebola est en train de perdre du terrain. Une information confirmée par les autorités en charge de la santé dans le secteur, qui ont confirmé qu’au cours de ces huit derniers jours, aucun cas n’a été déclaré. Une excellente nouvelle d’autant que le monde lutte actuellement contre une nouvelle maladie, le nouveau coronavirus covid-2019. Toutefois, malgré les derniers progrès enregistrés, le Congo n’est pas totalement remis.

En effet, afin de déclarer une zone exempte d’une maladie, il faut attendre 42 jours sans qu’aucun cas ne soit signalé. Reste donc encore un long chemin à traverser pour la région, mais cette annonce semble valider les efforts entrepris. Le nouveau vaccin ainsi que le déploiement d’une vaste campagne communautaire afin d’aider au diagnostic rapide de la maladie portent leurs fruits.

Ebola recule, l’information confirmée

Pour rappel, c’est au mois d’août 2018 qu’une véritable épidémie d’Ebola a été confirmée en RDC, à l’est du pays principalement. En quelques semaines, plus de 2.000 personnes ont trouvé la mort alors que plus de 3.000 cas ont été confirmées. Sur les personnes touchées, 1.167 ont toutefois survécu. Des chiffres assez importants, qui prouvent qu’en l’espace de quelques jours seulement, l’humain peut se retrouver à devoir lutter contre un virus des plus dangereux.

Le Coronavirus gagne du terrain

D’ailleurs, le monde fait actuellement face à un nouveau type de coronavirus. A ce jour, tous les continents ont ainsi été touchés. En Italie ainsi qu’en Corée du Sud, la situation devient compliquée à gérer, avec des centaines de nouveaux cas tous les jours. Séoul a par exemple confirmé 256 nouveaux malades au cours des dernières heures, portant son bilan total à 2022 personnes touchées. En France, le nombre de cas a bondi de 18 à 38 en quelques minutes hier soir tandis qu’au Nigeria, un premier malade a été confirmé à Lagos.