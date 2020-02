Le ministre marocain des affaires étrangères Nasser Bourita, suite aux controverses qu’avaient soulevées ses dires, à propos de la prééminence du Sahara occidental sur la Palestine, a rencontré ce samedi 8 février le Président palestinien Mahmoud Abbas dans la capitale jordanienne Amman où il lui a adressé un message verbal qu’il tenait du roi Mohammed VI.

« J’ai été honoré d’être reçu en audience par le Président palestinien auquel j’ai transmis un message verbal de sa majesté le roi Mohammed VI », avait déclaré le ministre à la presse marocaine notifiant par la suite, qu’il avait réaffirmé le soutien du Maroc à la cause palestinienne.

D’après le chef de la diplomatie marocaine cette audience avec le Président palestinien, rentre dans le cadre de la concertation continue entre les deux présidents concernant les dernières actualités notamment « l’accord du siècle » et la coordination des étapes et des démarches futures.

Les accords d’Oslo

Sur une question d’un sénateur du Parti de la justice et du développement (PJD), le ministre marocain des affaires étrangères a convié tous les sénateurs à « ne pas être plus palestiniens que les Palestiniens eux-mêmes ». Il leur a rappelé par ailleurs, que le Maroc avait ratifié les accords d’Oslo depuis 2013 avec Tel Aviv et que les coordinations en matière de sécurité se poursuivent entre les deux pays, selon le site d’informations Yabiladi .

Selon certains médias israéliens, le Premier ministre Benyamin Netanyahou avait fourni assez d’efforts pour que les USA reconnaissent la suprématie du Maroc sur le Sahara occidental afin d’obtenir en retour la restauration des relations entre son pays et le royaume du Maroc.