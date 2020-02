L’acteur-comédien sénégalais “Sa Nekh” a récemment fait l’objet de vives critiques après la diffusion d’une vidéo dans laquelle il s’adressait à Pape Mbaye, célèbre ambassadeur sénégalais de la cause LGBTQ basé aux Etats-Unis. Accusé d’avoir pris la défense de ce dernier, Sa Nekh livre sa version des faits.

Les “conseils” de Sa Nekh à Pape Mbaye

Présent à Atlanta dans le cadre d’une soirée de promotion du nouveau film “Daddy Coming in America” dans lequel il a joué un rôle principal, Sa Nekh s’est adressé à Pape Mbaye en ces termes : “je te demande solennellement, si un individu te provoque…”. Même si les propos de l’acteur sont inachevés dans la vidéo en question, le message de Sa Nekh a été interprété comme un “conseil” à l’homosexuel très critiqué par une partie de l’opinion sénégalaise.

Rapporté par Seneweb, Sa Nekh s’explique en précisant les raisons de sa présence dans la soirée en question. Ce dernier informe qu’il était uniquement présent à Atlanta pour promouvoir le nouveau film dans lequel il a interprété un rôle. “Cela fait mal quand on nous traite de tous les noms d’oiseaux, “Sanekh fait la promotion des homosexuels” et ceci et cela (…) Pape Mbaye était de la partie, est-ce à moi de lui interdire d’assister à la soirée ?” a déclaré le comédien. Visiblement remonté, Sa Nekh poursuit : “la personne qui a diffusé ces rumeurs, raconte des contrevérités sur tout ce qui s’est passé là-bas“.

Pour rappel, Pape Mbaye s’est réfugié aux Etats Unis pour échapper aux persécutions subies au Sénégal. Très présent sur les réseaux sociaux il est très suivi dans son pays d’origine classé comme le pays le plus homophobes en Afrique de l’Ouest.