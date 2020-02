Alors que le terrorisme continue de faire rage au Niger, un autre phénomène gangrène le pays. Il s’agit de la corruption. Selon des informations qui ont circulé en boucle dans les médias conventionnels et sociaux, plusieurs centaines de milliards initialement dédiés à l’armée et aux forces de sécurité ont été détournés. Plus de 500 millions ont été dépensés dans des conditions assez opaques.

A en croire certains propos du ministre en charge de la Défense relayés dans un document audio, il s’agit « d’une faute grave » dans un contexte où plusieurs soldats ont perdu la vie alors que les fonds dédiés à leurs équipements ont été détournés. Les contrats ont été en effet passés en méconnaissance des textes qui régissent la passation des marchés publics.

Malgré l’existence de la Halcia

La Haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées (Halcia), qui est l’institution chargée de lutter contre ce phénomène ne semble effrayer les acteurs de cette pratique. Créée en 2011, elle a pourtant été renforcée cinq ans plus tard. Mais la mission qui a été assignée aux membres de cette institution peine à être accomplie. Les opposants au régime en place profitent de cette faille pour faire des propositions.

« Nous allons établir des règles plus justes d’attribution de marchés et nous allons donner un rôle au citoyen pour que celui-ci soit en mesure de dénoncer la corruption. Nous pensons que ça va amener à lutter significativement contre la corruption », a notamment fait savoir Garba Hambali, le secrétaire général du Mouvement patriotique nigérien.