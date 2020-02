Réputés très proches, Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron partagent effectivement quelques affinités. Toutefois, cela ne veut pas forcément dire que l’ancien président de la République voit d’un même œil, la façon dont le pays évolue. Récemment, il s’est d’ailleurs fendu d’un petit tacle à l’encontre de l’homme au pouvoir, affirmant que s’il continuait en ce sens, la situation sociale risquait de se dégrader encore plus.

Interrogé par les journalistes du Parisien, l’ancien chef de l’Etat a ainsi mis en garde, portant du doigt pour la première fois le climat social régnant actuellement en France. Depuis l’arrivée au pouvoir d’Emmanuel Macron, de nombreux mouvements se sont ainsi mis en place, à commencer par celui des gilets jaunes, avant que les manifestations contre la réforme des retraites, souhaitée et annoncée par le gouvernement ne prennent finalement le relais. Aujourd’hui, les tensions sont telles que Nicolas Sarkozy se demanderait d’ailleurs comment les choses pourraient bien se terminer, n’excluant pas que la situation pourrait bien « mal finir ».

Sarkozy tacle Macron et émet des doutes

Conservant un goût d’inachevé, Nicolas Sarkozy ne semble toutefois pas prêt de revenir en politique. Celui-ci a d’ailleurs le regard tourné vers 2022, craignant que l’extrême droite et Marine le Pen ne réussissent à s’emparer du pouvoir alors que la gauche française semble toujours incapable de s’entendre et que seul le pouvoir en place semble être en mesure de rivaliser. Problème, les sondages d’opinion sont largement défavorables au chef de l’État et les mesures annoncées semblent être tellement impopulaires, qu’Emmanuel Macron se retrouve désormais dos au mur.

Une relation importante pour le président actuel

D’ailleurs, ce dernier pourra continuer à compter sur le soutien de Nicolas Sarkozy. Toutefois, cela ne veut pas forcément dire que l’ancien président de la République voit d’un même œil, la façon dont le pays évolue. Sarkozy aurait d’ailleurs joué un grand rôle auprès de Macron lors de la crise des gilets jaunes, réussissant à le remobiliser alors que le gouvernement semblait ne pas trouver de réponses aux problèmes pointés du doigt.