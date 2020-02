Ce dimanche 02 février 2020 à Abidjan a eu lieu entre le Président de la République Alassane Ouattara et les instances du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) l’échange des vœux dans le cadre de la nouvelle année. Cette séance d’échange de vœux, a été l’occasion pour les cadres du parti au pouvoir, de faire le point au sein du parti et de voir les défis à relever.

Pour le Président de la République, les temps est maintenant venu pour le RHDP de réunir tous les ivoiriens « autour de l’idéal d’union, de stabilité et de paix, inspiré du père de la nation, le Président Félix Houphouët-Boigny.» Selon lui, la mise en place des différentes instances de leur parti prend appui sur leur détermination à bâtir une Côte d’Ivoire nouvelle, avec toutes les composantes de la société. Pour cela, le chef de l’Etat a convié tous les membres du RHDP « sans plus tarder, à investir le terrain afin de porter aux populations le message de paix, d’union et de rassemblement du RHDP en vue d’apporter des solutions concrètes aux problèmes » de leurs concitoyens.

Le plus grand parti de la Côte d’Ivoire

Par ailleurs, M. Ouattara a rassuré tous les partisans du RHDP que la présidentielle du 31 octobre 2020 se déroulera dans la tranquillité comme en 2015. Pour lui, vu le poids du RHDP dans l’échiquier politique ivoirien, la victoire leur est garantie au soir du scrutin. « Je voudrais aussi vous dire que j’ai foi en la victoire du RHDP à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020, dès le premier tour. J’ai foi en la victoire du RHDP parce que nous sommes le plus grand parti, le seul parti qui couvre l’ensemble du territoire national » a déclaré le Président.

Enfin, le premier magistrat de la Côte d’Ivoire a notifié à son auditoire qu’en ce mois de Février, il convoquera le conseil politique dans le but d’arrêter une date pour la désignation du candidat du RHDP.