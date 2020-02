Cyril Hanouna fait partie du gotha des présentateurs télé en France, de nombreuses personnalités du monde de l’audiovisuel dans l’hexagone, le considèrent comme l’un des animateurs les populaire de France. Avec son émission culte “Touche pas à mon poste” qui bat des records d’audience, Cyril Hanouna n’en finit plus de s’imposer comme la référence dans le domaine de l’animation télévisuelle. L’animateur fait actuellement beaucoup parler de lui. En effet, une enquête réalisée par la chaîne BFM TV a révélé que des proches d’Emmanuel Macron craignent fortement qu’Hanouna se présente à la prochaine élection présidentielle car il est très populaire.

L’enquête a permis de mettre en lumière le fait que les hommes politiques portent un regard très attentif sur les activités et la popularité de certaines personnalités du monde du divertissement. Cela fait plusieurs années maintenant que Cyril Hanouna présente Touche pas à mon poste et il a eu le temps d’acquérir une immense aura qui ne laisse personne indifférent, de quoi en faire un sérieux challenger pour les prochaines présidentielles? Du côté de l’Élysée, on se méfie du phénomène Hanouna. “Cyril Hanouna a une relation avec les gens, une communauté. Il a une force de frappe que les autres n’ont pas” dira sous couvert de l’anonymat un ministre du gouvernement dans l’enquête de BFM TV.

Tout est clair à présent

Face à ces récentes informations, Cyril Hanouna a tenu à mettre les choses au clair sur le plateau de Cnews, il a démenti vouloir se présenter à la prochaine présidentielle. Pour Hanouna, il serait carrément utopique de penser qu’il a des ambitions présidentielles et d’ajouter que les informations qui circulent en ce moment ne sont que pures fantaisies .

“Je ne me suis pas du tout posé la question. Et je ne pense pas que je vais me poser la question. Je suis très heureux dans ce que je fais en ce moment. Je veux juste faire avancer les débats et les choses. Je n’en ai aucune intention, c’est de la rigolade” livrera Hanouna qui a fait faire taire toutes les langues.